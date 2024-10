Jogos da Taça Nosso Esporte Cachoeiro de Futsal chegam na reta final

A Taça Nosso Esporte Cachoeiro de Futsal está na reta final e tem apresentados jogos competitivos e emocionantes. Na última segunda-feira (21), o ginásio Hermo Gomes, no Aquidabã, a bola rolou na categoria Sub-9 masculina, entre as equipes do Vila Rica e Aquidabã e Village Basileia. No primeiro jogo, não faltou gol. Em um grande jogo, o time do Vila Rica goleou o adversário por 15 a 1. Na segunda partida, o placar também foi elástico: a equipe do Basileia venceu por 6 a 1.

Já o jogo da categoria feminina da Taça Nosso Esporte, a disputa foi acirrada. Os times do Coronel Borges e Zumbi fizeram uma partida emocionante, com três gols para cada lado. O jogo teve de ser decidido nos pênaltis e a equipe do Zumbi venceu por 3 a 1.

Na terça-feira (22), quatro jogos definiram as semifinais masculina. As partidas aconteceram no ginásio poliesportivo Theodorico de Assis Ferraço (Ferração), bairro Aeroporto. O BNH de Cima venceu o Nova Brasília por 6 a 2. O Basileia também fez um excelente jogo goleando o Corarama por 6 a 3. Já a equipe do BNH da Baixo perdeu para o Jardim Itapemirim por 3 a 4. Já a partida final entre Aeroporto e Boa Vista, melhor para a equipe do Aeroporto que venceu por 3 a 2.

Nesta quinta-feira (24), foram disputadas as semifinais nas categorias masculina sub-11 e feminina também no ginásio do bairro Aquidabã. Os meninos do Basileia aplicaram uma goleada de 6 a 1 no time do Aquidabã. Já a equipe do Vila Rica ganhou os meninos do Village por 4 a 2.

No feminino, o time do Monte de Cristo, depois de ganhar com o largo placar de 9 a 1 do Amarelo, vai enfrentar na final a equipe do Zumbi.

As grandes finais das categorias vão acontecer na próxima quinta-feira (31), no ginásio do Ferração.