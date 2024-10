Jornal é censurado após publicar conteúdo citando o candidato Pablo Muribeca

O jornal Tempo Novo, veículo de comunicação com mais de 40 anos de atuação no Estado do Espírito Santo, foi censurado pela Justiça Eleitoral e teve que remover do ar 16 matérias jornalísticas de cunho eleitoral que citam o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) que é candidato a prefeito no município de Serra, na Grande Vitória.

Além disso, a decisão judicial proferida pela juíza Telmelita Guimarães, da 26ª Zona Eleitoral, determinou que fossem deletadas as matérias publicadas que reportam apoios recebidos por Weverson Meireles (PDT), adversário político de Pablo, como o do deputado Vandinho Leite (PSDB), que ocorreu após o segundo turno.

A decisão também proibiu os sócios-proprietários do Jornal Tempo Novo, Eci Scardini e Yuri Scardini, de publicarem novos conteúdos que “ataquem direta e indiretamente o candidato Pablo Muribeca” ou favoreçam “desproporcionalmente a candidatura do ex-chefe de Gabinete de Sérgio Vidigal, Weverson Meireles”. O descumprimento por parte do veículo de comunicação poderá acarretar multa diária de R$ 50 mil.

A medida atende ao pedido da “Coligação Muda Serra”, composta pelos partidos Republicanos, PRD, PSD e DC, que relatou que o veículo de comunicação estava direcionado conteúdo para beneficiar o candidato Weverson Meireles.

Imparcial na apresentação dos fatos

Em nota, o Tempo Novo informou que o veículo de comunicação é imparcial na apresentação dos fatos, mas fiel à sua linha editorial e aos princípios em que acredita.

“Um veículo de comunicação deve ser imparcial na apresentação dos fatos, mas fiel à sua linha editorial e aos princípios em que acredita. O Tempo Novo tem um papel fundamental na Serra como uma voz ativa em diversos temas, não apenas na política, e essa credibilidade foi construída ao longo de 40 anos de jornalismo, enfrentando inúmeros desafios. Mesmo assim, nunca se deparou com uma situação tão preocupante quanto esta. Ao impedir que um jornal exerça seu papel crítico, ele se torna apenas um replicador de dados e informações desprovidas de reflexão. E agora estamos diante de uma indecisão sobre como se comportar, já que a liberdade de imprensa foi extraída de nós,” diz parte da nota publicada pelo jornal.

Sindijores se manifesta

O Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas no Estado do Espírito Santo, Sindijores, entidade sindical que representa a categoria econômica das empresas proprietárias de jornais e revistas enquadradas na base territorial do Estado do Espírito Santo, emitiu nota de repúdio diante do ocorrido.

“O Sindicato manifesta a sua preocupação com o precedente que tal decisão possa causar, considerando que ela também, em flagrante ato de censura prévia (censura que é explicitamente vedada pela Constituição Federal), proíbe o jornal “Tempo Novo” – que possui mais de 40 anos de prestação de serviços à comunidade capixaba – de publicar novas matérias jornalísticas que “ataquem direta e indiretamente o candidato Pablo Muribeca”. O Sindijores reafirma a sua indignação com os fatos aqui narrados, aguardando das autoridades as providências necessárias para que seja restabelecido o estrito cumprimento dos princípios de liberdade de expressão e de manifestação de pensamento consagrados na Constituição Federal,” ressalta a nota oficial.