Jovem de Marataízes internado há uma semana está precisando de doações

Eduardo Alves de Almeida, de 26 anos, é morador de Marataízes, e está há três meses internado no UPA da cidade, por conta de ingerir hidróxido de sódio (soda cáustica). Contudo, além de sua atual situação, Eduardo tem transtornos do espectro autista (TEA), transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e arritmia neonatal.

Por volta de três meses atrás, o jovem de Marataízes acabou ingerindo um detergente químico, que continha soda cáustica. Assim, desde o acontecido, a situação de Eduardo vem piorando cada vez mais. Ainda segundo informações de familiares, seu esôfago e estômago foram queimados com o produto químico.

O caso de Eduardo é grave, e o jovem vem sofrendo muito com a condição atual. Com isso, ele terá que passar por um especialista, para realizar uma cirurgia. Porém, ainda segundo familiares, não está nada fácil conseguir uma vaga.

Doações

Qualquer valor é importante, e pode salvar a vida de Eduardo! As doações em dinheiro, devem ser feitas para o Pix: 28999430482 (Caixa Econômica Federal), no nome de Andressa Romualdo Alves.

Sobretudo, além de dinheiro, a família está aceitando outras doações, como: leite (Nutren Suplemento Alimentar Senior), fraldas (tamanho M) e alguns alimentos específicos.