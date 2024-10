Jovem desaparecido é encontrado morto em Marechal Floriano

O jovem Bruno de Almeida Bighi, de 28 anos, foi encontrado morto na localidade de Costa Pereira, zona rural de Marechal Floriano, na última quinta-feira (24).

Segundo a Polícia Civil, o corpo estava abandonado ao lado da moto, com uma capa de chuva e mochila nas costas, em uma trilha a cerca de 30 metros da estrada principal, nas proximidades dos lagos de Costa Pereira.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como encontro de cadáver e segue sob investigação pela Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano.

O corpo, em avançado estado de decomposição, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória, para identificação e realização do exame cadavérico, que determinará a causa da morte.

