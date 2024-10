Espírito Madeira: encontro do setor florestal e madeireiro está chegando

A segunda edição da Feira Espírito Madeira – Design de Origem já tem data marcada e promete ser um dos maiores encontros do setor florestal e madeireiro do país em 2024. O evento será realizado de 07 a 09 de novembro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante (ES), e contará com a presença de empresas e profissionais que atuam em toda a cadeia produtiva da madeira, além de expositores e patrocinadores de peso. A entrada é gratuita.

Com foco em unir as diversas frentes de negócios ligadas à madeira, a Espírito Madeira será oportunidade para a troca de experiências, atualização tecnológica e criação de novas parcerias. Entre os destaques da lista de expositores confirmados estão grandes nomes como a Suzano e Placas do Brasil- patrocinadores Master; e Heringer, além de instituições importantes como os serviços nacionais de Aprendizagem Industrial (Senai) e de Aprendizagem Rural (Sistema Faes/Senar/Sindicatos), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, Câmara Setorial da Indústria Moveleira da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes/Sesi/Senai), entre outros, mostrando o apoio institucional robusto por trás do evento.

O diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Silva Lira, destaca a relevância econômica do setor florestal e madeireiro para o Espírito Santo. “O Espírito Santo já é um dos maiores produtores nacionais. Temos grandes indústrias que trabalham tanto no setor florestal quanto madeireiro, e o produtor local vem ampliando seus negócios, inovando em um segmento com grande potencial de expansão”, afirma.

Espírito Madeira 2024

Almir Deoud, especialista do setor, também ressalta a importância econômica da cadeia produtiva da madeira. “Esse setor é um grande promotor de oportunidades de trabalho e renda, movimentando boa parte da economia do estado com tributos que beneficiam a parte social”. Ele vê na Feira uma chance de aprofundar discussões sobre o emprego de tecnologia e capacitação de pessoal, fatores essenciais para o crescimento e competitividade do Espírito Santo, tanto no mercado interno quanto no externo.

A expectativa é que a Espírito Madeira também promova maior visibilidade à madeira de origem legal e sustentável. A secretária adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos do Mato Grosso, Lilian Ferreira dos Santos, vê a Feira como um palco para a troca de boas práticas entre os estados. “Eventos como o Espírito Madeira são fundamentais para conhecer a realidade de diferentes estados. Eles proporcionam a oportunidade de divulgar as boas práticas e o processo de rastreabilidade da madeira, além de possibilitar o conhecimento sobre a gestão florestal em outros estados”, destaca.

Para João Jantorno, supervisor de Marketing da Placas do Brasil, o evento é uma vitrine para o setor florestal. “Ele proporciona uma plataforma para o compartilhamento de ideias, a apresentação de novas tecnologias e a discussão de tendências do mercado. Esses eventos facilitam a formação de parcerias estratégicas e o desenvolvimento de novos negócios”, aponta. “O cenário é de otimismo e inovação, com foco em transformar a Feira num catalisador de novas oportunidades de negócios”.

Futuro da indústria

O presidente do Sistema Faes/Senar-ES, Júlio Rocha, também vê na Espírito Madeira um espaço privilegiado para discutir o futuro da indústria. “Além de debates sobre sustentabilidade, novas tecnologias e práticas de manejo florestal responsável, a feira promove um ambiente de negócios que alavanca o desenvolvimento de toda a cadeia florestal”, diz.

Antonio Nicola Brazolino, presidente da Câmara Moveleira da Findes, também destaca a importância do evento para o mercado de mobiliário. “Arquitetos e designers de interiores frequentemente escolhem fornecedores do Espírito Santo por conta das características únicas do mobiliário produzido, derivadas da história decorrente do esforço e trabalho dos descendentes de imigrantes italianos e alemães. Esse rigor da fabricação artesanal, aliado à participação destacada em feiras internacionais, torna o Espírito Madeira um evento fundamental para o fortalecimento da nossa tradição no mercado moveleiro”, pontua.

O evento

Além das oportunidades de negócios e discussões estratégicas, a programação da Espírito Madeira 2024 traz atrações interativas que prometem envolver ainda mais o público. Um dos destaques será a Olimpíada da Madeira, com disputas de machado e serrote, que este ano terá como novidade uma prova de habilidade para operadores de máquinas florestais.

Outra atração será o Dia de Campo em Pindobas, onde os visitantes terão a chance de vivenciar uma experiência prática na floresta, no contraturno da Feira. Para os interessados em tecnologia e inovação, o Espaço Maker contará com influenciadores renomados do setor que, juntos, somam mais de 1 milhão de seguidores, que trarão suas visões e expertise ao evento, tornando o local um ponto de encontro imperdível para quem busca inspiração e conhecimento.

O evento também vai destacar inovações sustentáveis na construção, florestas nativas plantadas, construções modulares, que utilizam madeira integrada com aço, vidro ou pedras ornamentais, e design de ponta.

No ano passado, a edição de estreia impactou mais de 10 mil pessoas, movimentando mais de R$ 26 milhões em negócios, evidenciando o papel vital da Espírito Madeira na promoção e impulsionamento da indústria da madeira no cenário nacional. Além disso, com 40 palestrantes e mais de 51 horas de programação.

A edição de 2024 promete superar o sucesso da primeira edição, conforme destaca Valdeir Nunes, o “China”, empresário e presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), organizador da Feira. “Ano passado, a primeira edição surpreendeu toda a região. Foi uma feira de alto nível e sucesso. Este ano, esperamos pelo menos 50% mais público e mais expositores”, revelou. O impacto do evento vai além do setor madeireiro, impulsionando também o turismo e a economia local. A Feira Espírito Madeira se consolida assim como um evento imperdível para quem busca inovação, negócios e parcerias no setor florestal.

Serviço

Espírito Madeira- Design de Origem 2024

Data: 07 a 09 de novembro

Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante (ES)

*Entrada gratuita

Acesse o site https://espiritomadeira.com.br/ e confira também nosso Instagram: @espiritomadeiraoficial