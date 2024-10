Jovens furtam bolsa em caminhão e gastam mais de R$ 1 mil em Guaçuí

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos após furtar uma bolsa em um caminhão na Rua Romualdo Lobato, no centro de Guaçuí, na manhã da última quarta-feira (9).

Segundo a Polícia Civil, na bolsa havia um cartão bancário da vítima. Os autore do furto aproveitaram e fizeram compras por aproximação no comércio do município, gastando um total de R$ 1.100,00.

Após constatar o furto, a vítima forneceu o extrato bancário e identificou quais comércios os suspeitos fizeram compras e, assim, tiveram acesso às imagens do sistema de segurança de uma das lojas. Os policiais civis de Guaçuí não identificaram os autores no primeiro momento. Após contato com as delegacias do Caparaó, os policiais civis de Bom Jesus do Norte reconheceram os jovens, de 18 e 19 anos de idade.

Nesta segunda-feira (14), a equipe de Bom Jesus do Norte conseguiu localizar os suspeitos e recuperaram os objetos comprados de forma fraudulenta. Eles foram encaminhados à Delegacia de Guaçuí e responderão pelo crime de furto.