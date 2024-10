Juiz flagra mulher fazendo “Boca de Urna” em Divino de São Lourenço

Neste domingo (6), um Juiz Eleitoral da 13ª Zona de Guaçuí flagrou uma mulher fazendo “Boca de Urna”. O caso ocorreu em Divino de São Lourenço, próximo a Escola Antônio Gomes de Siqueira, por volta das 9 horas da manhã.

A mulher estava aproximadamente a 15 metros do local, quando foi flagrada distribuindo camisas e “santinhos” o que se configura como “Boca de Urna”.

Assim o Juiz solicitou o apoio da Polícia Militar, que abordaram e a conduziram sendo conduzida ao plantão eleitoral da Polícia Civil em Divino de São Lourenço/ES, para as providências cabíveis.

A polícia encontrou com ela 13 (treze) “santinhos” e 02 (duas) camisas de cor amarela.

