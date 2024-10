Kennedy: Dorlei segue na disputa e promove comício nesta quinta (3)

Apesar do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) ter negado o recurso da sua defesa e mantido a inelegibilidade do prefeito e candidato a reeleição Dorlei Fontão, ele manterá os atos de campanha normalmente e, inclusive, poderá receber votos dos eleitores neste domingo (6).

De acordo com a assessoria de comunicação de Dorlei, a defesa do candidato “vai protocolar um recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a campanha seguirá ativa até que uma decisão final seja alcançada em Brasília”.

LEIA TAMBÉM: Com apoio irrestrito do governador Renato Casagrande, Dorlei está apto a disputar eleição

Dorlei assumiu a prefeitura em 2019 como prefeito. Ele argumenta que sua atuação no cargo foi temporária e não deve ser considerada como o exercício pleno de um mandato, uma vez que foi “obrigado”, pela força da lei, a assumir a função, após a então prefeita Amanda Quinta ter sido presa.

A equipe jurídica ainda acredita que essa interpretação pode reverter a atual decisão, já que existem precedentes no TSE que têm favorecido candidatos em situações semelhantes.

Comício

Nesta quinta-feira (3), por exemplo, Dorlei realizará um comício, a partir das 19 horas, na Sede do município.

“Você é nosso convidado para nosso comício! Vamos juntos reforçar nosso compromisso com o futuro de Presidente Kennedy. Participe, traga sua família e seus amigos!”, afirma o candidato por meio das suas redes sociais.