Lagartas venenosas: perigos para sua saúde e como se proteger

Você sabia que além das suas plantas as lagartas podem ameaçar sua saúde também? Largatas como a Lonomia, por exemplo, provocam envenenamentos perigosos. O contato com suas cerdas urticantes pode causar hemorragia, insuficiência renal aguda e morte, se não for tratado rapidamente com soro.

Felizmente, o Brasil é o único produtor do soro antilonômico. Esse soro é vital para tratar os casos de envenenamento por Lonomia.

No entanto o melhor é prevenir para evitar complicações. Por isso caso tenha contato com lagartas o certo é lavar a área afetada com água e sabão. Em seguida, evite aplicar produtos como pasta de dente ou café. Também busque atendimento médico imediato. Outra medida é ligar para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica.

Além disso, o SUS oferece tratamento gratuito. O soro antilonômico está disponível em hospitais públicos de referência. Se possível, fotografe a lagarta e mostre ao médico. Atenção redobrada com crianças é essencial, pois lagartas coloridas atraem os pequenos.

Previna-se ao tocar em árvores e plantas. Use luvas ao mexer em vegetação e, ao encontrar lagartas em casa, remova-as com cuidado usando uma pá ou graveto.