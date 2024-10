Leilão on-line vai ofertar veículos com preços acessíveis no ES

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) promoverá, no próximo dia 19 de outubro, às 9h, um leilão on-line de veículos e mobiliário em geral inservíveis. O cadastro de interessados e os lances virtuais já estão liberados no site do leiloeiro: www.serranaleiloes.com.br.

Leia também: Meio Ambiente: operação no Sul do ES aplica quase R$ 3 milhões em multas



Ao todo, são ofertados 145 lotes, sendo 15 compostos por veículos e 130 por mobiliários em geral. O veículo com menor lance inicial é o GM Prisma Joy Sedan 1.4, avaliado em R$ 6 mil, que integra o lote Nº 11. Já os bens com valores iniciais mais baixos são os dos lotes Nº 43, 50 e 65, avaliados em R$ 100 cada e compostos, respectivamente, por sucata de mobiliário de madeira, sucata de tonners e sucata de armários, mesas e cadeiras.

Estão aptas a participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, com exceção dos parentes do leiloeiro e da Comissão de Leilão. A visitação dos bens ofertados poderá ser realizada de 14 a 18 de outubro, nos locais e horários indicados no edital.

Serviço:

Leilão de veículos e mobiliário em geral inservíveis

Data: 19 de outubro (sábado)

19 de outubro (sábado) Horário: 9h

9h Lances liberados em: www.serranaleiloes.com.br