Luciano promete transição de governo transparente em Ibatiba

Após logos longos dias de campanha eleitoral, entre diversos ataques mútuos, Dr. Luis Pancoti (PL) se consagrou prefeito eleito na Terra dos Tropeiros, no último domingo (6).

Com 9.260 votos (58,91%), o cirurgião dentista desbancou a vice-prefeita Dra. Criziane Moreno (MDB), que buscava ser a sucessora de Luciano Pingo (MDB) no Executivo de Ibatiba. Criziane obteve 6.458 votos (41,09%).

Nesta quinta-feira (10), Luciano Pingo, que além de ser prefeito por dois mandatos em Ibatiba, também é presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), usou suas redes sociais para reconhecer a vitória de seus adversários políticos, e ressaltou que irá garantir uma transição administrativa democrática.

“E na Terra dos Tropeiros vamos garantir a transição administrativa mais transparente da história do município. Gestão nota A; dinheiro em caixa; ações e investimentos acontecendo. Nas próximas horas, já irei fazer contato com o prefeito e vice-prefeito eleitos. Democracia se respeita e vamos em frente com Deus no comando”, disse Luciano.