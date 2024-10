Mais uma Prefeitura decreta contenção de despesas no Caparaó

A Prefeitura de São José do Calçado, no Caparaó, divulgou na última quarta-feira (9), o decreto nº 7.791/2024, estabelecendo medidas imediatas para a contenção de despesas nas repartições públicas do município.

Em resposta à necessidade de ajustes financeiros e com o intuito de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, a administração municipal adotou um conjunto de ações para otimizar a gestão dos recursos públicos.

Leia Também: Prefeitura de Apiacá adota medidas de contenção

Entre as ações, ficou estabelecido horário de expediente diferenciado no âmbito das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Obras e Agricultura, que será de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h.

Além disso, o horário de expediente nas Secretarias de Administração, Assistência Social, Esporte e Cultura, Planejamento e Finanças será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Além da Prefeitura de São José do Calçado, nas últimas semanas, Apiacá também decretou contenção de despesas com o intuito de reduzir gastos públicos.