Marataízes: Toninho projeta economia forte e melhor saneamento básico

O candidato a prefeito de Marataízes Toninho Bitencourt (Podemos) e o seu candidato a vice-prefeito Willian Duarte (MDB) destacaram, nesta segunda-feira (30), os principais pontos do Plano de Governo e como pretendem resolver as questões prioritárias do município.

O saneamento básico e o futuro econômico de Marataízes estão entre os principais pontos discutidos durante coletiva de imprensa, realizada na padaria Nil Regi.

Saneamento básico

A atuação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) em Marataízes esteve no centro das discussões. Para o candidato a prefeito Toninho, a autarquia não tem dado a atenção devida ao município, o que, na sua gestão, precisará ser diferente .

“Eu tenho uma planilha do saneamento básico, nós vamos fazer logo no nosso início de governo. Nós temos bairros muito necessitados, já estou com a planilha que o SAAE nos forneceu. Estou dialogando bem com eles. O meu interesse é dialogar e fazer com que eles se fortaleçam e mantenham prestando esse serviço, mas eles precisam melhorar”, ressaltou.

Quanto a possibilidade de retirada ou privatização do SAAE, o candidato expressa que esse não é o desejo, mas reforça que o objetivo é viabilizar o que for melhor para a população de Marataízes.

“Nós não podemos aceitar que venha faltar água, o bem precioso desse município. Inicialmente nós não queremos isso, mas nós queremos que eles façam a parte deles para atender a nossa população. Se eles não adequarem, o município vai adequar”, explica Toninho.

Economia mais forte e independente

Outro ponto discutido no encontro com a imprensa, foi a independência econômica da cidade, que atualmente tem a maior parte dos recursos advindos dos royalties do petróleo, um bem finito.

Para não ficar refém dessa única fonte de recurso, Toninho destaca a importância da gestão e elaboração de projetos para captação de verbas públicas garantidas pelo Governo Federal.

“Existe recurso, só falta buscar. Essa captação que tem que ter preparo. Não é porque tem os royalties, que as pessoas acham que tem dinheiro e que não precisa buscar, tem que buscar sim. Os royalties podem acabar um dia, não sei se daqui a 10, 20, 30 anos. Se acabar ou se der um problema, em município igual ao nosso, traz um transtorno terrível. E a gente tem que prever que tudo pode acontecer”, afirma o candidato.

Atração de indústrias

Outra solução apresentada pelo candidato a vice-prefeito Willian Duarte, é tornar o município de Marataízes mais atrativo para a atuação de grandes empresas.

“Mecanismo para aumentar a receita própria. Nós temos que seduzir, nós temos que atrair grandes indústrias, fábricas. Nós temos que arrumar mecanismos para trazer eles para cá. Isso vai gerar empregos e impostos. E é isso que nós precisamos. Os royalties um dia vai acabar, mas nós temos que estar estruturado. Investir pesado no turismo. Eu falo no turismo, mas a saúde e a educação têm que estar 100%!”, explica.