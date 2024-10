Marimbondos: como evitar acidentes e o que fazer em caso de ferroadas

Os marimbondos, especialmente as espécies do gênero Polistes, como o marimbondo-caboclo, representam um risco em várias regiões do Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, esses insetos geralmente atacam apenas quando se sentem ameaçados. Portanto, é fundamental entender como prevenir acidentes e agir adequadamente em caso de ferroadas.

Se você for ferido, lave o local com água e sabão imediatamente. Em seguida, faça uma compressa com gelo para reduzir a dor e o inchaço. É importante também procurar ajuda médica para receber o tratamento medicamentoso adequado.

Caso você perceba colmeias de marimbondos na sua casa ou nas proximidades, evite se aproximar e não faça movimentos bruscos. Nessa situação, ligue para o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou entre em contato com a Unidade de Vigilância de Zoonoses mais próxima.

Por outro lado, algumas atitudes devem ser evitadas. Jamais tente remover ou destruir as colmeias, pois isso pode agravar a situação. Também não tente espantar os insetos com fumaça, já que essa ação pode piorar a situação e causar incêndios.

Para se prevenir contra acidentes com marimbondos, mantenha os quintais limpos, evitando resíduos orgânicos que possam atrair os insetos.

Feche bem o lixo e utilize telas de proteção em janelas. Ao trabalhar ao ar livre, use roupas compridas e sapatos fechados. Seguindo essas orientações, você pode reduzir o risco de acidentes com marimbondos e garantir sua segurança e a de sua família.