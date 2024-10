Mega-Sena acumulada sorteia R$ 25 milhões nesta sexta-feira (11)

A Mega-Sena acumulou e o concurso 2.785, que acontece nesta sexta-feira (11), tem prêmio estimado em R$ 25 milhões. O sorteio pode ser acompanhado presencialmente, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), e virtualmente, pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal da CAIXA no YouTube.

​Por se tratar de um concurso com final cinco, o prêmio recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 143 mil de rendimento no primeiro mês. Com o valor total do prêmio, o ganhador pode adquirir uma frota de 250 automóveis, por R$ 100 mil cada, para investir em uma locadora de veículos.

O valor da aposta simples na Mega Sena é de R$ 5. As apostas podem ser feitas até as 19h do mesmo dia do sorteio.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios​​

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.​

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulados para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Acumulação

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.​​​​