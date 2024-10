Menor de idade é conduzido à Delegacia por crime eleitoral em Iconha

Neste domingo (6), por volta das 9h, na Avenida Danilo Monteiro de Castro, em frente a Escola Coronel Duarte, localizada em Iconha, policiais militares estavam realizando uma ronda, por conta das eleições, quando foram solicitados por um representante de coligação.

Após o contato, o representante relatou que havia flagrado uma situação de compra de votos no local. Assim, os policiais entraram em contato com o envolvido, um menor de idade.

O menor relatou que estava à beira da Avenida Danilo Monteiro de Castro, quando foi abordado por um veículo, que lhe ofereceu uma quantia de R$ 100,00 em espécie, sendo duas notas de R$ 50,00. Junto com ele, haviam dois “santinhos de campanha”, de uma candidata a vereadora.

Diante da situação, o menor foi apresentado na Delegacia, junto com seu responsável. O solicitante também foi conduzido para as devidas providências.

