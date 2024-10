Mulher é flagrada realizando boca de urna em Piúma

Uma mulher foi flagrada realizando boca de urna neste domingo (6) de eleições, próximo de uma escola localizada em Piúma, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pelo Ciodes 190, informando de uma denúncia anônima de que uma mulher, de calça clara, camisa preta e com mochila nas costas, estaria em um ponto de ônibus, ao lado de uma escola, que é ponto de votação, entregando santinhos para as pessoas que passavam pelo local.

Os militares foram ao local e abordou a mulher. No bolso dela, foram encontrados 18 santinhos com o nome da candidata a vereadora, além de R$ 50,00. Questionada sobre a denúncia, a detida afirmou que estava entregando os santinhos, mas que não tinha conhecimento da vedação legal.

Ela foi conduzida à Delegacia Regional de Piúma, para ser apresentada à autoridade policial.