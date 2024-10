Mercado Municipal de Cariacica já recebe propostas de negócios no local

Com as obras finalizadas, o Mercado Municipal de Cariacica, no bairro de Itacibá, agora avança para a sua fase final antes da inauguração: a de captação dos negócios interessados em operar dentro do espaço. Podem funcionar restaurantes, lanchonetes, lojas de artesanato, mercados de frutas, verduras, peixes, e até açougues. Os empreendedores interessados devem procurar a concessionária responsável pela administração do espaço no: (27) 99998-4290 (WhatsApp).

Um café da manhã, realizado no Mercado nesta quinta-feira (24), contou com a presença do governador Renato Casagrande, do prefeito Euclério Sampaio e de empreendedores e empresários. Na ocasião, a concessionária apresentou os formatos e possibilidades de ocupação. Desde a quarta-feira (23), a concessionária tem até 90 dias para inaugurar, oficialmente, o Mercado.

“Uma loja de artesanato consegue estruturar suas operações e iniciar o funcionamento de forma mais rápida do que um açougue, por exemplo. Por isso o tempo exato de abertura pode flutuar. Mas a estrutura está toda entregue pela Prefeitura, que realizou um belíssimo trabalho. A concessionária, agora, está muito empenhada em atrair esses empreendedores, com entregas de qualidade, para que o Mercado inicie sua operação o mais rápido possível, da forma como Cariacica e a Grande Vitória merecem”, destaca Raimundo Nonato, diretor da concessionária.

Mercado Municipal de Cariacica

O Mercado Municipal de Cariacica conta com restaurantes, lojas (boxes), espaços de convivência e praças de alimentação, entre outros espaços. A estrutura possui três pavimentos, totalizando 3.665 metros quadrados de área construída. O terreno tem uma área total de 3.100 metros quadrados e é localizado na Rodovia Governador José Sette, próximo ao Terminal de Itacibá.

“É importante salientar que temos opções variadas de tamanhos e tipos de operação. Ou seja, estamos abertos aos mais diferentes tipos de empreendedores. Queremos receber uma grande diversidade de serviços”, finaliza Raimundo.

Confira a lista de empreendimentos que podem funcionar no Mercado:

Chaveiro

Conserto de roupas

Relojoaria e Joalheria

Serviços Gráficos

Estúdio de Tatuagem

Confeitaria

Sorveteria

Laticínios

Embutidos

Frutas

Hortifruti

Variedades

Instituição Financeira

Lanchonete

Especiarias

Produtos da Roça

Manicure

Barbeiro

Floricultura

Casa Lotérica

Artesanato

Outros