Moto com restrição é recuperada pela Polícia Militar em Guaçuí

Na manhã da última quarta-feira (8), os policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem e apreenderam uma motocicleta com restrição de furto/roubo durante abordagem realizada em Guaçuí.

A Polícia Militar informou que, por volta das 09h54, os policiais receberam a informação que uma Honda/Biz, de cor amarela, com restrição de furto ou roubo, teria sido registrada pelo sistema de cerco eletrônico, passando pela BR 482, sentido à Guaçuí.

Nisso, os militares intensificaram o patrulhamento pela rodovia e bairros próximos, e encontraram a motocicleta estacionada no bairro Manoel Monteiro Torres, no mesmo município. Um homem, de 23 anos, se apresentou aos policiais dizendo que teria feito uma “barganha”, dando outro veículo em troca e mais R$ 500,00 recebidos.

Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado do Detran|ES e o suspeito encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, para esclarecimentos.

