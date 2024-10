Polícia realiza grande apreensão de drogas em lanchonete em Guaçuí

No início da noite da última quarta-feira (9), a Polícia Civil realizou uma grande apreensão de drogas em uma lanchonete localizada às margens da BR-482, no bairro Palmeiras, em Guaçuí.

De acordo com a Polícia Civil, o Setor de Inteligência da Delegacia de Guaçuí recebeu uma informação, que havia um grande movimento de usuários de drogas numa lanchonete na BR 482, e sendo feitas entregas de drogas pelos motoboys, por meio de “delivery”.

A equipe foi até o local, que estava em funcionamento e ao chegar à lanchonete, localizou entre os freezers um tablete com mais de 1kg de pasta de cocaína, um tablete menor com cerca de 320 gramas de pasta base de cocaína, um tablete com 560 gramas de maconha, um tablete pequeno de maconha com 45 gramas, 17 buchas de cocaína pesando cerca de 30 gramas, material para embalar drogas, balança de precisão, quatro aparelhos celulares, uma moto de Honda CB Twister e R$ 308,00 em espécie.

O proprietário do estabelecimento que seria o alvo da ação, não estava no momento da abordagem. Dois funcionários da lanchonete, de 22 e 26 anos e um motoboy, de 18 anos, foram presos em flagrante e atuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Eles foram conduzidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.