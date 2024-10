Motoboy é socorrido após sofrer tentativa de homicídio em Piúma

Um motoboy foi socorrido para o hospital após sofrer uma tentativa de homicídio no bairro Niterói, em Piúma, na noite da última quinta-feira (3).

Os policiais militares informaram que foram acionados para verificar a informação de que um motoboy havia sido vítima de tentativa de homicídio por arma de fogo no bairro Niterói, e em seguida, socorrido ao hospital do município.

Então, os militares realizaram patrulhamento na região e localizaram o veículo suspeito de ter sido usado na ocorrência na localidade de Taquaral.

Após consultarem o sistema, constataram que o carro tinha sido roubado horas antes por dois indivíduos em uma motocicleta. Nenhum suspeito foi localizado e o estado de saúde da vítima não foi informado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia do município e até o momento, nenhum suspeito foi detido. “Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações”.

