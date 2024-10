Homem morre após ser baleado dentro de apartamento em Conceição do Castelo

Um homem morreu em cima da cama após ser baleado dentro de um apartamento em Conceição do Castelo, na madrugada desta sexta-feira (4).

A Polícia Militar iformou que quando os militares chegaram no imóvel, encontraram a vítima caída na cama com perfurações de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

A moradora contou aos policiais que mora no prédio e ouviu pedidos de socorro. Em seguida, escutou barulho de disparos. Assim que olhou pela janela de seu apartamento, viu dois suspeitos em uma moto. Eles não foram localizados.

O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica (PCIES), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, ser liberado aos familiares.

A Polícia Civil informa que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição do Castelo, que está empenhada em identificar e responsabilizar os suspeitos envolvidos.

