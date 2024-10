Motociclista é acionado pela Polícia Militar em Mimoso; entenda

Um motociclista ficou aliviado após receber a informação de que sua motocicleta havia sido localizada no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul, na manhã desta quinta-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar, os militares receberam informações do Ciodes 190, de que havia acontecido o furto de uma motocicleta durante a madrugada desta quinta-feira e que após o crime, teria sido abandonada em um local da região.

Diante disso, os policiais foram até o local e encontraram a moto Honda/CG Fan 160, de cor prata, com restrição de furto/roubo. Imediatamente, a equipe acionou a vítima e ele providenciou a remoção do veículo até a sede da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar e, posteriormente, até a Delegacia Regional de Mimoso do Sul para maiores esclarecimentos.

Nenhum suspeito de cometer o crime foi localizado.