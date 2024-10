Motorista é socorrido após caminhão-tanque tombar na BR 482, em Alegre

O caminhão-tanque, usado para o transporte de leite, ficou tombado interditando o trecho da BR-482, próximo ao Alto da Serra, em Alegre, na tarde da última quinta-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais militares do 3º Batalhão foram acionados para atender um acidente envolvendo um caminhão. Quando a equipe chegou ao local, avistaram o veículo, usado para o transporte de leite, tombado, deixando uma das pistas bloqueadas.

Então, os policiais isolaram o local e orientaram outros veículos para não ocorrer outro acidente. Uma máquina conseguiu virar e retirar o caminhão da pista e, assim, a via foi liberada.

O motorista foi socorrido e encaminhado para o Pronto Socorro de Alegre, porém, quando os militares chegaram na unidade, ele já havia sido liberado.

