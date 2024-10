Motorista fica ferido após caminhão bater em portão de empresa em Cachoeiro

O motorista de um caminhão ficou ferido após o veículo bater no portão de uma empresa e tombar no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada deste sábado (5).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, uma testemunha acionou a guarnição e relatou que um caminhão havia batido contra o portão de uma empresa e tombado, e o motorista estava dentro do veículo.

Leia também: Polícia Militar prende homem com metralhadora e drogas em Cachoeiro

Os bombeiros foram ao local, realizou o desencarceramento do motorista, juntamente com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a vítima foi levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.