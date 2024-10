Polícia Militar prende homem com metralhadora e drogas em Cachoeiro

Policiais militares do 9º Batalhão prenderam um homem com uma metralhadora e drogas no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, na última sexta-feira (4).

Após receberem informações de que dois indivíduos estavam com arma e drogas no bairro, a equipe foi até o local, realizou um cerco e ao perceberem a presença das viaturas na rua, os suspeitos fugiram.

Leia também: Homem é detido em laboratório ilegal de anabolizantes no ES

Um deles estava com uma mochila e dentro dela, os militares encontraram uma metralhadora de fabricação caseira, com um carregador e municiada com 15 munições calibre .380, sendo 14 intactas e uma picotada, 67 pinos de cocaína, 15 unidades de maconha, oito unidades de haxixe, 20 pedras de crack, 14 papelotes de cocaína e R$ 5,00 em espécie.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O segundo suspeito não foi localizado.