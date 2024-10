Motorista sem CNH desobedece ordem de parada e bate veículo em Iúna

Um motorista sem CNH, de 58 anos, foi detido após desobedecer a ordem de parada de policiais militares e bater o veículo no centro de Iúna, na noite do último domingo (6).

Segundo a Polícia Militar, os policiais viram um indivíduo dirigindo um carro de forma imprudente, acelerando ao da ré e colidindo com outros veículos. Os militares deram voz de parada, que não foi obedecida pelo motorista.

Ele acessou a pista contrária, atravessou o canteiro principal da avenida e bateu em outro carro, depois acelerando em direção a guarnição. A equipe, então, realizou disparos e conseguiu fazer com que o homem parasse o veículo.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor não possuía carteira de habilitação. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica, e foi conduzido à Delegacia Regional de Ibatiba.

