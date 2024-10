Novo videomonitoramento já recuperou 30 veículos em Cachoeiro

Em agosto de 2023, foi inaugurado, no Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães”, o novo sistema de videomonitoramento de Cachoeiro, que vem desempenhando um papel crucial de apoio às forças de segurança no combate à criminalidade.

Com o uso de tecnologias avançadas, incluindo o Cerco Eletrônico, o sistema já ajudou na recuperação de 30 veículos, entre carros e motos. Ao identificar um veículo com restrições, a central notifica a Guarda Civil Municipal (GCM), que realiza a abordagem para investigar a situação. Isso é possível devido à leitura automatizada de placas, cruzada com bancos de dados dos órgãos de segurança.

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) destaca que a integração dessas tecnologias permite o monitoramento em tempo real, facilitando, não só a prevenção de crimes, mas, também, a identificação rápida de suspeitos, proporcionando uma resposta mais eficiente das autoridades. A nova central, equipada com 228 câmeras distribuídas estrategicamente pela cidade, aumentou significativamente a capacidade de monitoramento, superando em seis vezes o antigo sistema, que contava com apenas 40 equipamentos.

Leia também: Anchieta implanta videomonitoramento em mais 15 comunidades locais

“O novo sistema de videomonitoramento marca um avanço histórico em Cachoeiro, trazendo mais eficiência e modernidade ao combate ao crime. A agilidade na mobilização dos agentes de segurança permite abordagens mais rápidas e eficazes”, afirma Ruy Guedes Barbosa, vice-prefeito e secretário de Segurança e Trânsito.

O prefeito Victor Coelho ressalta que este é um legado importante para a segurança pública da cidade. “A tecnologia se mostra uma parceira essencial nas ações do poder público contra o crime, e os resultados já comprovam sua efetividade”, destacou.