MP obtém condenação de homem e mulher por homicídio em Castelo

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Castelo, obteve a condenação de um homem e uma mulher a 21 anos e 25 anos de prisão, respectivamente, em Tribunal do Júri realizado no município. Eles foram condenados pelo homicídio do marido da mulher, que faleceu em decorrência de asfixia.

Os réus, que já estavam presos preventivamente, cumprirão a pena inicialmente em regime fechado e não poderão recorrer da sentença em liberdade. O Promotor de Justiça Luis Felipe Simão atuou no júri popular do caso e sustentou os fatos contidos na denúncia para obter a condenação.

Eles foram condenados por homicídio triplamente qualificado — por motivo torpe, utilizando de meio cruel e praticando recurso que dificultou a defesa da vítima — e por fraude processual.

Entenda o caso

O crime ocorreu em 25 de julho de 2021, na zona rural de Castelo, quando o homem atacou o marido da ré pelas costas e o asfixiou enquanto a mulher segurava os braços do marido, resultando na morte da vítima. Conforme a denúncia do MPES, o crime foi cometido para que os dois continuassem o relacionamento extraconjugal e se apropriarem dos bens do falecido.

Para tentar encobrir o homicídio, os acusados simularam um crime de latrocínio, no qual ocultaram alguns objetos da residência para induzir os peritos ao erro. Após análise dos autos, o homem e a mulher foram presos preventivamente e encaminhados para o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI) e no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI), respectivamente.