MPES participa da 1ª Jornada de Direito Notarial e Registral do ES

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Francisco Berdeal, participou da 1ª Jornada de Direito Notarial e Registral do ES, realizada na última sexta-feira (18/10).

O evento foi organizado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado em parceria com instituições da classe e contou com a presença do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux.

A programação de caráter científico contou com quatro painéis que se desdobravam sobre o tema central “Desjudicialização e serventias extrajudiciais: possibilidades e tendências”. A abertura ficou por conta do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Willian Silva.