Da Vitória se diz indignado com atentado contra prefeito de Afonso Cláudio

O deputado federal e presidente estadual dos Progressistas no Espírito Santo, Da Vitória, também expressou sua indignação com o atentado sofrido pelo prefeito reeleito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta (PP).

Em nota, o parlamentar informou que havia entrado em contato com o prefeito e se colocou à disposição do chefe do Executivo, reeleito com 8.706 votos (46,77%), no último dia 6 de outubro.

Leia Também: Casagrande se pronuncia sobre atentando contra o prefeito de Afonso Cláudio

“Como presidente estadual do Progressistas, quero expressar minha profunda indignação e lamentar o atentado sofrido pelo prefeito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta,” diz parte da nota.

Além disso, o parlamentar disse que fez contato pessoalmente com o prefeito, que está bem, e colocou seu mandato à disposição para auxiliá-lo, bem como sua família.

Da Vitória agradeceu o apoio do governador e das forças de segurança. “Agradeço ao Governo do Estado e à Secretaria de Segurança Pública pelo pronto início das investigações. É fundamental que sejam identificados os autores do crime,” disse.