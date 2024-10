Mulher é detida em Guaçuí suspeita de envolvimento em compra de votos

A Polícia Militar deteve na manhã deste domingo (6) uma mulher suspeita de envolvimento em compra de votos no município de Guaçuí.

Segundo o relato da guarnição que atendeu a ocorrência, uma mulher citada como sendo uma estagiária da Prefeitura estaria nas proximidades do Parque de Exposições da cidade distribuindo “santinhos”.

O homem que teria recebido os panfletos, relatou que estava passando próximo ao Parque de Exposições de Guaçuí, quando foi abordado pela mulher que teria perguntado se ele já tinha candidato e lhe entregou um “santinho” de um candidato a prefeito e vereador.

Já a mulher informou que estava próximo ao Centro de Convivência da 3ª Idade, quando um homem em uma caminhonete preta, chegou informando que não era da cidade e precisava saber onde ficava a seção mais próxima. Ela teria informado que ficaria no Colégio Estadual. Além disso, segundo a mulher abordada, o homem também teria perguntado qual o candidato mais forte. Ela disse que não sabia, e que tinha um panfleto no bolso, e perguntou se ele queria, sendo que ele disse que sim, e a mesma entregou.

A acusada informou que em momento algum abordou qualquer pessoa e que os outros santinhos estavam dentro de sua bolsa, e que a mesma não trabalhava para nenhum candidato. Na bolsa da mulher, a PM encontrou 57 santinhos de candidatos a prefeito e vereador. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Sede da 2ª CIA do 3º Batalhão da Polícia Militar para confecção do Termo Circunstanciado.

