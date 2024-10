Mulher é morta com golpes de chave de fenda na Região Serrana do ES

Uma mulher, de 29 anos, foi morta com golpes de chave de fenda no bairro Pôr do Sul, zona rural de Afonso Cláudio, na noite da última segunda-feira (7).

A Polícia Militar informou que quando os policiais militares chegaram ao local do crime, o irmão da vítima relatou que o suspeito tinha uma relação afetiva com a mulher e a agrediu com uma chave de fenda. A vítima estava morta na varanda da casa, com perfurações pelo corpo.

Populares contaram que após o crime, o suspeito havia fugido por uma região de mata. Uma equipe da Força Tática fez buscas na área, mas ele não foi localizado.