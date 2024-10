Mulher estranha sujeira ao lado da cama e o motivo surpreende

Uma mulher começou a notar uma sujeira estranha ao lado de sua cama e não conseguia entender o que estava acontecendo. A parede e a cabeceira estavam sempre sujas e não havia um motivo aparente para isso.

Apesar de limpar regularmente, o problema persistia, e ela foi ficando cada vez mais intrigada. Determinada a descobrir a causa, ela decidiu investigar mais de perto.

Foi então que ela descobriu quem causava a bagunça: sua cachorrinha.

A cachorrinha da raça dachshund, é do tipo que adora uma travessura e, além disso, ama estar perto de seus tutores.

Por isso, ela desenvolveu uma tática para subir na cama e se acomodar perto do cheirinho de seus tutores, buscando o conforto de estar junto deles.

Cachorrinha bagunceira

A cachorrinha vai até o cantinho onde fica a cabeceira da cama e, usando o criado-mudo como apoio, encosta as costinhas e, com as patinhas, vai escalando a cama aos poucos.

Ao se esfregar na parede e na cabeceira, ambos acabavam ficando sujos, já que a pet brinca no jardim.

A tutora, por acaso, viu a cena e, aliviada por finalmente descobrir a culpada da sujeira, filmou e compartilhou o vídeo em seu perfil no TikTok. A publicação acumulou mais de 1,4 milhão de visualizações e recebeu milhares de comentários.

Fonte: Amo Meu Pet