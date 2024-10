Mulher fica ferida após desentendimento com o companheiro em Mimoso

Uma mulher ficou ferida após ter um desentendimento com o companheiro e o mesmo arremessar um prato de vidro na parede, na localidade de Santa Marta, em Mimoso do Sul, na tarde do último domingo (13).

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que estava deitada em sua cama, quando o seu marido arremessou um parto de vidro na parede, e estilhaçoes caíram sobre o seu corpo. Já o agressor contou que ficou irritado após a vítima pegar seu copo com cerveja que estava bedendo dentro de casa e jogou pela janela.

Com os estilhaços do vidro, a vítima ficou com ferimentos no braço direito e coxa da perna direita. O casal foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram apresentados para a autoridade de plantão, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.