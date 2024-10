Mulher mata grávida, retira bebê da barriga e finge ser mãe da criança

Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante, na última quarta-feira (16), após matar uma jovem grávida para roubar o bebê em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aliás, a criminosa teria mentido aos vizinhos, ao namorado e ao hospital ser a verdadeira mãe da criança.

De acordo com a investigação, a suspeita atraiu a vítima, uma jovem de 25 anos, até o apartamento onde vivia no bairro Mario Quintana, cometeu o assassinato, retirou o bebê da barriga e simulou um parto.

Leia também: Vinícius Tobias faz descoberta chocante após exame de DNA da filha

O corpo da mãe da criança foi encontrado escondido debaixo de uma cama em um dos quartos do imóvel. O bebê, de 9 meses, não sobreviveu. A mulher mora no mesmo condomínio da mãe da vítima.

Após o ‘parto’ ela pediu ajuda para os vizinhos e foi levada, junto do bebê roubado, de ambulância ao Hospital Conceição, na zona norte da capital, onde recebeu os primeiros atendimentos. No entanto, a criança, um menino, acabou morrendo no hospital.

No hospital, a equipe médica começou a suspeitar do estado de saúde de Jociane. Após a realização de exames, apontaram que ela não poderia ser a mãe da criança. Portanto, a polícia foi chamada e a mulher foi presa em flagrante.

Por fim, na tarde desta quarta (16), a suspeita passou por audiência de custódia. O juiz André Vorraber Costa manteve a prisão da investigada.