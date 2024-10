Carro roubado por falso motoboy no Rio de Janeiro é recuperado no ES

Um carro roubado por um falso motoboy, no Rio de Janeiro, foi recuperado pela Guarda Municipal no bairro Mata da Praia, em Vitória, no último sábado (19).

Segundo a prefeitura de Vitória, o veículo havia sido roubado em julho de 2024, após um homem fingindo ser um motoboy apontou uma arma contra a motorista e pediu para que ela decesse do veículo Toyota/Yares, de cor preta.

No sábado, câmeras da central de videomonitoramento registraram o carro circulando em Jardim Camburi. Uma equipe de patrulhamento foi encaminhada ao local e tentou abordar o motorista, porém ele fugiu.

“Realizamos um acompanhamento até o bairro Mata da Praia onde encontramos o veículo e o suspeito conseguiu escapar após pular o muro de um condomínio. Durante a vistoria, identificamos que o carro usava a identificação de outro carro e descobrimos, então, que se tratava de um veículo com restrição de roubo no Rio de Janeiro”, detalhou o inspetor Calegari, do Grupamento de Apoio Operacional.

O carro possuía diversas adulterações. O automóvel foi recolhido e encaminhado para o pátio autorizado e a ocorrência foi entregue na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos para apurar os fatos.

Redução de roubos e furtos

O número de roubos de e furtos de carros diminuiu 51% entre 2021 e 2023 na capital. A tecnologia tem sido um recurso muito utilizado para isso. Além das câmeras de monitoramento, o Cerco Inteligente colabora com 106 faixas para identificar os veículos que entram e saem da cidade.

Somente em 2024, foram mais de 250 abordagens a carros e motos com restrições, adulterações ou suspeita em Vitória com ajuda dos recursos tecnológicos.