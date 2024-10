​Nadada Rosa acontece domingo (20) na Praia de Itapuã, em Vila Velha

Neste domingo (20), às 7 horas, acontece a 3ª edição da Nadada Rosa, um evento de natação com a proposta de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e cuidados com a saúde da mulher. O evento vai reunir 300 nadadores.

O percurso da Nadada Rosa será uma volta completa, em formato de laço, ao redor da Ilha Pituã, na Praia de Itapuã, em Vila Velha. A distância pode variar de 1,2km a 1,7km, dependendo das condições de vento e da maré.

O local do evento foi escolhido por ser bem desafiador, um paralelo com a dificuldade que as pessoas acometidas pelo câncer enfrentam e pelo fato de possibilitar que o trajeto seja feito no formato de um laço, que é o símbolo do Outubro Rosa.

As inscrições já foram encerradas. Os nadadores inscritos receberão um kit contendo touca, camiseta, pulseira de acesso ao café da manhã e uma sacola personalizada. O evento foi idealizado pela nadadora Janice de Freitas, com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Vila Velha e da Secretaria Estadual das Mulheres.

Superação

Janice descobriu que estava com câncer de mama no final de 2018. Nessa época ela já praticava natação e relatou que a natação contribuiu significativamente no seu tratamento. Ela conta que foi pensando nas mulheres que enfrentam o mesmo problema que a ideia de realizar a Nadada Rosa surgiu.

O evento tem como finalidade reforçar a campanha Outubro Rosa, voltada para conscientização das mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

“A natação me ajudou muito, não só pela prática esportiva, mas pelo alto astral dos amigos que praticavam comigo, proporcionando socialização e acolhida, durante esse período difícil na vida de qualquer pessoa”, ressaltou Janice.

A intenção da organizadora é que o evento possa se tornar uma referência capixaba na prevenção do câncer, como também, divulgar os benefícios que a prática esportiva proporciona para a saúde da mulher. Entre os participantes estão nadadores de águas abertas e representantes da Secretaria Estadual das Mulheres.

Percurso