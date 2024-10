Vila Velha: Caminhada Inclusiva será neste sábado (19)

A Praia de Itaparica, em Vila Velha, foi escolhida para a realização da Caminhada Inclusiva, neste sábado (19), das 8 às 9 horas, saindo na Praça do Ciclista, na Avenida José Júlio de Souza, indo até o Quiosque do Marujo, na altura do número 3.215, na mesma avenida, na Praia de Itaparica. De acordo com a estimativa dos organizadores do evento, haverá a participação de 150 pessoas.

Para aquecer os participantes, às 8 horas, vai acontecer uma aula de alongamento, com a professora de educação física Fernanda Parmagnani.

A Caminhada tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância da garantia dos direitos das pessoas com deficiência, principalmente no que se refere ao mercado de trabalho.

O evento conta com a participação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), da Associação dos Amigos dos Autistas (Amaes), do Instituto Luiz Braille e da Associação dos Surdos e Outras Deficiências.

A caminhada é uma realização do Conselho Regional de Contabilidade, em parceria com o Sebrae e o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo, com o apoio da Prefeitura de Vila Velha.

A redução das desigualdades é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elaborado em 2015, pela Organização das Nações Unidas, que lançou o desafio aos seus 193 países, incluindo o Brasil, de uma nova agenda desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos, a Agenda 2030.

Interdição em Vila Velha

Durante a realização da caminhada a Avenida José Júlio de Souza, na Praia de Itaparica, será parcialmente interditada. Porém, dependendo da quantidade de participantes que ocuparão a via pública, a mesma poderá ser totalmente interditada.

Serviço

Caminhada Inclusiva

Data: Sábado (19), das 8 às 9 horas

Local: A caminhada sairá da Praça do Ciclista, na Avenida José Júlio de Souza, indo até o Quiosque do Marujo, na altura do número 3215, na mesma avenida, na Praia de Itaparica.