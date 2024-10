Netflix tem 9 lançamentos de peso nesta semana! Veja lista

Já sabe o que assistir na plataforma de streaming no fim de semana? Vários novos filmes, séries, documentários, animações e reality shows desembarcam no catálogo na Netflix, para a alegria dos assinantes, que estão sempre cercados por novidades. Mas, afinal, o que assistir na Netflix nesta semana?

Não consegue se decidir? Nós te ajudamos! Confira a lista com os principais lançamentos da Netflix nesta semana que, certamente, você não irá querer perder!

1 – Lobisomens (23 de outubro)

Para começar a lista com tudo, um filme francês de aventura envolvendo viagem no tempo e criaturas aterrorizantes. Em Lobisomens, “quando um antigo jogo de cartas ganha vida, uma família viaja no tempo para um vilarejo medieval onde precisa desmascarar lobisomens se quiser voltar para casa.” Franck Dubosc, Suzanne Clément, Jean Reno e Bruno Gouery estrelam esta narrativa empolgante para toda a família.

2 – Aqui Quem Fala é o Zodíaco (23 de outubro)

Agora, um documentário de peso para quem ama histórias reais. “Nesta série documental, uma família em busca de respostas divulga pistas e depoimentos reveladores sobre o principal suspeito dos assassinatos do Zodíaco”, diz a sinopse de Aqui Quem Fala é o Zodíaco, obra misteriosa e intrigante que tem tudo para ativar seu modo detetive. Vale a pena ficar de olho!

3 – Territory (24 de outubro)

Estrelando Anna Torv, Michael Dorman e Robert Taylor, a série dramática Territory é outro grande lançamento da Netflix nesta semana. “Quando a maior fazenda de gado do mundo fica sem uma liderança definida, facções rivais tentam tomar o controle, e uma luta entre gerações ameaça o futuro dessa terra”, revela a trama do seriado western, que também conta com elementos de ação e pode ser uma ótima opção para quem é fã de Yellowstone.

4 – Não Se Mexa (25 de outubro)

Produzido pelo renomado diretor Sam Raimi, e protagonizado por Com Kelsey Asbille (Yellowstone) e Finn Wittrock (American Horror Story), Não Se Mexa é um longa-metragem de suspense que vai te deixar na beirada de seu sofá do início ao fim. “Uma mulher em luto é injetada com uma substância paralisante. Agora, ela precisará escapar de um assassino impiedoso antes de perder completamente os movimentos”, mostra a sinopse. Tenso!

5 – A Última Noite em Tremor (25 de outubro)

Se Não Se Mexa não saciar sua sede por bons suspenses, não se preocupe, pois temos mais uma dica superinteressante do gênero para te dar: A Última Noite em Tremor. A minissérie espanhola conta com direção de Oriol Paulo (O Inocente) e traz Javier Rey (Fariña) e Ana Polvorosa (As Telefonistas) no elenco central. “Um pianista atormentado é atingido por um raio e começa a ter visões perigosas sobre o próprio futuro e uma ameaça mortal”, diz a sinopse.

6 – Abraço de Mãe (23 de outubro)

Na sequência, temos uma indicação e tanto para fãs de terror. É o filme brasileiro Abraço de Mãe, comandado por Cristian Ponce e estrelado por Marjorie Estiano. Na trama, “durante uma grande tempestade no Rio de Janeiro em 1996, a bombeira Ana e sua equipe precisam evacuar uma casa de repouso em colapso, mas os misteriosos residentes têm outros planos sinistros.”

7 – A Extraordinária Vida de Ibelin (25 de outubro)

Vencedor de dois prêmios no prestigiado festival de Sundance, A Extraordinária Vida de Ibelin é mais um documentário quente que estreia na vermelhinha nos próximos dias. O filme documental explora a vida emocionante de um jogador de World of Warcraft com paralisia no corpo, mostrando a rotina secreta do rapaz sendo reimaginada quando seus amigos virtuais entram em contato com a família dele após sua morte.

8 – Profecia do Inferno – 2ª temporada (25 de outubro)

Se você é fã da série sul-coreana Profecia do Inferno, fique ligado, pois a segunda temporada da obra está chegando! “Quando criaturas sobrenaturais começam a mandar pessoas para o inferno após condenações brutais, surge uma seita religiosa que tem a justiça divina como maior preceito”, explica o enredo do seriado, que deve ter episódios ainda mais eletrizantes e assustadores neste novo ano. O elenco principal é formado por Kim Hyun-joo, Kim Sung-cheol e Kim Shin-rock.

9 – O Retorno de Simone Biles – Parte 2 (25 de outubro)

Para finalizar, O Retorno de Simone Biles também ganhará novos capítulos nesta sexta-feira (25). A segunda parte do documentário centrado na ginasta norte-americana retrata sua participação na seletiva para a equipe nacional de ginástica olímpica dos Estados Unidos de 2024 e o que aconteceu depois deste ponto. Se você sempre admirou a atleta, que é uma das melhores do mundo em sua modalidade, não deixe de conferir!