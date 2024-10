‘Venom: A Última Rodada’ está entre as estreias nos cinemas de Cachoeiro

Fim de semana chegando e tal aproveitar um cineminha? Os cinemas de Cachoeiro de Itapemirim estão com vários lançamentos a partir desta quinta-feira (24).

Uma delas é ‘Venom: A Última Rodada’. O filme é o terceiro capítulo da franquia. Na sinopse, Eddie Brock (Tom Hardy) e Venom estão em uma frenética fuga. Caçados por forças tanto do seu planeta natal quanto da Terra, a dupla se encontra em um aperto crescente, com a rede se fechando rapidamente ao seu redor.

À medida que a pressão aumenta, Eddie e Venom são forçados a tomar uma decisão devastadora que marcará o fim de sua última dança juntos. O filme conta com cenas eletrizantes, com Venom devorando inimigos enquanto luta ao lado de Eddie.

A situação se complica quando outros alienígenas do planeta de Venom descobrem seu paradeiro e chegam à Terra com a missão de capturá-lo. A aliança inseparável entre Eddie e Venom é posta à prova como nunca antes, enfrentando ameaças implacáveis e perigos de todos os lados.

Dirigido por Andy Serkis, o filme também conta com Juno Temple e Chiwetel Ejiofor, prometendo um desfecho épico e emocionante para a saga.

Aí, animou? Então, confira a programação completa dos cinemas de Cachoeiro:

Sala 01

Venom: A Última Rodada – 2D

Sorria 2 – 2D

Sala 02

Venom: A Última Rodada – 3D

Sala 03

Robô Selvagem – 3D

A Forja – 2D

Sala 04

Tudo Por Um Pop Star 2 – 2D

A Garota da Vez – 2D

Coringa: Delírio a Dois – 2D

Sala 01

Coringa: Delírio a Dois – 2D

Sorria 2 – 2D

Sala 02

Robô Selvagem 3D

Venom: A Última Rodada – 3D

Sala 03

A Forja – 2D

Venom: A Última Rodada – 2D

