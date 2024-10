‘Ninguém Quer’ com Kristen Bell e Adam Brody é renovada para 2ª temporada

A Netflix anunciou a renovação da série “Ninguém quer” para a segunda temporada. Isso apenas duas semanas após o seu lançamento.

Lançada em 26 de setembro, a produção alcançou o topo da lista de séries de língua inglesa da plataforma, sendo vista quase 16 milhões de vezes, e é estrelada por Kristen Bell e Adam Brody.

Na trama, Noah (Brody) é um jovem rabino de uma sinagoga reformista. Em meio ao fim de um relacionamento, ele se apaixona por Joanne (Bell), uma mulher ateia, que apresenta um podcast sobre sexo.

A série vem sendo apontada como o retorno triunfal do gênero queridinho dos anos 1990. Ainda não há detalhes sobre o que acontecerá na próxima temporada e nem sobre a data de estreia.

Criada por Erin Foster, “Ninguém Quer” conta ainda com Justine Lupe, Timothy Simons e Jackie Tohn no elenco.

