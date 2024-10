“O governo é para todos,” diz prefeito eleito em Irupi

Eleito como prefeito do município de Irupi, no Caparaó capixaba, Paulino Lourenço (MDB), que é o atual vice-prefeito, obteve 4.538 votos (51,48%), cerca de 261 votos de diferença de seu adversário político, Helton do Lelei, que teve 4.277 votos (48,52%).

O vice eleito na chapa de Paulino é o ex-chefe de gabinete do prefeito Edmilson Meireles (MDB), o advogado Abercilio Machado, filiado ao Podemos.

Leia Também: “Tenho as mãos estendidas para a oposição”, diz Cuíca

Para o servidor público de carreira, agora eleito prefeito, a caminhada no período eleitoral foi de lutas e batalhas. “Desde o início, fizemos uma campanha limpa, sem agressões e com um só ideal: trabalhar para o melhor de Irupi. Estávamos empenhados em mostrar à população que Irupi precisava de continuar crescendo, com uma gestão séria e com responsabilidade com o nosso município. O lema era que Irupi não pode retroceder, e precisamos, agora, de mais progresso com sangue novo,” ressaltou.

Transição tranquila

Tendo uma boa relação com o atual prefeito, Edmilson Meireles, visto que o mesmo ocupa a cadeira de vice-prefeito, Paulino ressalta que a transição administrativa será tranquila. “Possuo uma boa relação com Edmilson, o atual prefeito. Estamos essa semana organizando a equipe de transição, que iniciará seus trabalhos com a atual gestão para que possamos nos inteirar dos processos e procedimentos, alinhar a equipe para iniciar um novo governo em janeiro. A transição será tranquila e contaremos com a ajuda de pessoas especializadas para poder tudo ocorrer bem.”

Perguntado se o futuro administrador da Princesinha do Caparaó possui alguma prioridade no primeiro momento de seu governo, Paulino ressaltou que neste momento irá prezar em construir a nova equipe. “Nosso plano de governo, durante a campanha, foi construído ouvindo os anseios da população. Prezaremos nesse primeiro momento em constituir a nova equipe, reestruturar o que precisa ser reestruturado para que possamos alinhar os setores e servidores para cumprir com o que foi prometido,” disse Lourenço.

Papel fundamental do vice

Desempenhando um papel de vice-prefeito por quatro anos ao lado de Edmilson, Paulino afirma que seu vice eleito, Abercilio, terá um papel fundamental. “O vice terá um papel fundamental, estando junto à população, fiscalizando os setores e participando da administração, ao meu lado. Como vice-prefeito, pude atuar junto a Edmilson, e quero poder contar com Abercilio ao meu lado para conduzirmos, juntos, o município de Irupi.”

Sobre a articulação com os novos membros da Câmara de Vereadores, Paulino menciona que dos nove vereadores eleitos, sete foram eleitos em sua coligação. “A articulação com a Câmara é fundamental. Temos hoje 7 de 9 vereadores eleitos de nossa coligação. O diálogo com todos, sendo ou não de nossos partidos, será o mesmo. Construiremos pontes para que possamos dar à população melhor qualidade de vida e investimento público de qualidade,” frisou.

Parceria do Estado e Ales

Na gestão de Paulino e Abercilio, a parceria que já existe com o governo do Estado e Assembleia Legislativa será fortalecida, segundo o prefeito eleito. “O governo do Estado e a Assembleia Legislativa são parceiros de nosso governo, e pretendo estreitar os laços de amizade e companheirismo. Possuímos diversos investimentos do Governo em nosso município, e a busca por recursos irá continuar e ser ampliada. Conto com eles para que possamos levar e realizar investimentos importantes.”

Com relação à oposição política no município de 13.710 pessoas, os eleitos afirmaram que irão governar para todos e construir parcerias e manter o diálogo. “O governo é para todos. Teremos um governo participativo, que escuta o que a população tem a dizer e se preocupa com a situação e a posição de todos os nossos munícipes. Ao longo de minha vida, pude construir parcerias e diálogo com todo mundo, e pretendo continuar dessa forma em minha vida pública,” disse Paulino Lourenço.