Viana é a cidade com a melhor educação básica da Região Metropolitana

Viana se consolida como a melhor educação básica da Região Metropolitana alcançando a nota 6,3 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) deste ano. O dado evidencia os resultados dos investimentos e projetos de excelência realizados na rede municipal de ensino. A nota também é superior às médias estadual e nacional.

Desde que o índice foi introduzido em 2005, a cidade disparou em um crescimento de 75%, aumentando sua nota de 3,6 para 6,3. O crescimento contínuo pode ser observado com o aumento de 3 décimos em relação ao IDEB de 2021, quando o município obteve a nota 6,0, a maior da Grande Vitória naquele período.

A nota é resultado de uma educação de qualidade desenvolvida nas 40 unidades da rede municipal de ensino para os mais de 14.500 alunos da cidade e destaca o compromisso do município com a melhoria da qualidade educacional e o impacto positivo das políticas e investimentos na educação básica.

Nos últimos anos, o município zerou a taxa de evasão escolar, fortaleceu a alfabetização e leitura com a distribuição de 260 mil livros de literatura infantil aos alunos por meio do projeto Ler, Contar e Encantar.

Além disso, Viana promoveu melhorias no espaço escolar com reformas e ampliações de unidades, da instalação de ares-condicionados nas escolas, investimentos em tecnologia com a entrega de computadores, notebooks e mesas digitais em todas as escolas.

O município investe em uma educação de qualidade nos mínimos detalhes, com a entrega anual de kits completos de uniformes e materiais escolares aos estudantes, além da valorização de profissionais de qualidade.

Viana teria a 3ª maior nota do país se fosse capital

Com essa nota, Viana não apenas se destaca na Grande Vitória como a cidade com o melhor índice, mas também se posiciona de forma notável na Região Metropolitana do Espírito Santo. Se o município fosse uma capital brasileira, seu desempenho o colocaria na terceira posição entre as melhores educações básicas do país, empatado com Curitiba. As únicas capitais que superariam Viana são Goiânia, com a nota 6,5, e Teresina, com 6,4.

A conquista de Viana é ainda mais significativa quando comparada à média estadual e nacional. Com uma nota superior à média estadual de 6,1 e à média nacional de 6,0, o município se destaca como um exemplo de excelência na educação. Além disso, a nota de 6,3 é superior à de 40 municípios do Espírito Santo, refletindo um progresso notável.

Crescimento na avaliação dos anos finais

O município também teve um crescimento de destaque nos índices de educação dos anos finais. Viana conquistou nota de 4,9 em 2023. Esse resultado marca um avanço significativo na qualidade da Educação e coloca Viana como a terceira maior nota nos anos finais na Região Metropolitana do Espírito Santo neste ano.

Em comparação ao ano de 2021, a cidade teve um crescimento de 3 décimos, partindo da nota de 4,6 no período.

Desde 2005, Viana tem demonstrado um crescimento contínuo. Naquele ano, o município obteve uma nota de 3,0. Desde então, o aumento acumulado é impressionante: um crescimento de 63,33% ao longo dos anos.

O que é o IDEB

O IDEB é uma ferramenta de avaliação desenvolvida pelo Ministério da Educação (MEC) para medir a qualidade da educação básica no país. Ele considera o Desempenho dos Alunos em Provas de Português e Matemática e a Taxa de Aprovação para criar um índice que mede a qualidade da educação oferecida pelas escolas, redes de ensino e municípios. A avaliação é feita a cada dois anos, e o índice varia de 0 a 10.

Viana é destaque na alfabetização

A melhor educação da Região Metropolitana continua colhendo resultados de um trabalho sério, organizado e dedicado a transformar o futuro de crianças e adolescentes vianenses.

De acordo com uma avaliação do MEC, por meio do programa “Criança Alfabetizada”, a cidade alcançou o incrível índice de 70,1% de alunos alfabetizados em 2023, obtendo o melhor resultado entre os municípios da Grande Vitória. Viana se destacou, também, em comparação às médias nacional (56%) e estadual (62%).

Os resultados alcançados são avaliados com base na fluência em leitura, interpretação de texto e na resolução de operações de matemática básica (adição, subtração, por exemplo) de alunos do 2º ano do ensino fundamental.