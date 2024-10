Operação conjunta resulta na prisão de nove criminosos em Rio Novo do Sul

Uma operação conjunta entre policiais militares, civis e guardas civis municipais resultou na prisão de nove criminosos em Rio Novo do Sul, durante a madrugada desta quinta-feira (10).

Segundo informações da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar, foram cumpridos vários mandados de prisão, busca e apreensão.

Além disso, os policiais apreenderam dois rádios comunicadores, uma garrucha calibre 32, uma pistola calibre 380, uma espingarda 5.5 chumbinho, um simulacro de fuzil calibre 556, um simulacro de pistola, uma balnça de precisão, três munições calibre 380, duas munições calibre 38, mil embalagens para armazenar cocaína e R$ 360,00 em espécie.

A ocorrência está em andamento.

