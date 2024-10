Operação Rescaldo: suspeitos são presos e dois adolescentes apreendidos no ES

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Norte e da 16ª Delegacia Regional de Linhares, prenderam cinco suspeitos e apreenderam dois adolescentes durante a operação ‘Rescaldo’, em Linhares e Sooretama, na madrugada desta sexta-feira (10).

Segundo a PC, durante a operação, os agentes se dirigiram a vários alvos predeterminados. Em uma das residências, no bairro Sayonara, em Sooretama, os policiais apreenderam uma submetralhadora de fabricação caseira em posse de um adolescente de 14 anos. Na casa ao lado, foram encontrados um colete balístico e porções de drogas com um indivíduo de 18 anos, e um menor de 17 anos.

No distrito de Farias, em Linhares, a equipe cercou uma residência para cumprir um mandado de busca e apreensão. No local, foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 20, e munições. Um suspeito de 20 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Mais apreensões

Além disso, outra equipe da polícia se deslocou para o bairro Aviso, em Linhares, onde prendeu um homem de 36 anos, investigado pela prática de roubo a uma propriedade rural no dia 7 de agosto. O suspeito de ser o comparsa dele, de 22 anos, foi detido no distrito de Jacupemba, em Aracruz, com uma motocicleta Yamaha vermelha e preta, cuja numeração de chassi estava suprimida e também foi autuado por receptação.

Por fim, na residência de um suspeito de 24 anos, os policiais encontraram outra submetralhadora de fabricação caseira e munições de calibres .380 e 12. Após a conclusão das operações, todos os detidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares para os procedimentos legais.