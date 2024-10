Oportunidade: AQUINOTICIAS.COM abre vagas para jornalistas

O AQUINOTICIAS.COM, portal de notícias líder no sul do Espírito Santo e um dos quatro maiores do Estado, está em busca de jornalistas apaixonados por informação e com vontade de crescer para integrar sua equipe em Cachoeiro de Itapemirim.

Se você é um profissional dinâmico, que busca um ambiente de trabalho desafiador e inspirador, essa oportunidade é para você!

Responsabilidades

Produzir conteúdo jornalístico de qualidade para diversas plataformas (texto e vídeo);

Apurar informações e realizar entrevistas;

Acompanhar eventos e pautas relevantes na região sul do estado;

Saber ou ter facilidade para aprender sobre SEO;

Trabalhar em equipe e colaborar com outros profissionais.

Requisitos

Formação em Jornalismo ou estar cursando a faculdade;

Possuir CNH e disponibilidade para viagens no Sul do ES;

Habilidade de comunicação e escrita;

Interesse em produzir conteúdo em vídeo;

Proatividade, dinamismo e vontade de aprender.

Benefícios:

Salário compatível com a função + bonificação por metas;

Plano odontológico;

Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo;

Oportunidades de crescimento profissional;

Fazer parte de uma equipe apaixonada por notícias e comprometida com a informação de qualidade.

Candidate-se agora mesmo!

Envie seu currículo para publicidade@aquinoticias.com e venha fazer do maior portal de notícias do Sul Capixaba.