Outubro Rosa: Cachoeiro inicia agendamentos para exames

A partir desta quarta-feira (2), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro abrirá agendamentos para exames e consultas médicas. Contudo o foco na saúde da mulher, em alusão à campanha do Outubro Rosa – período dedicado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

Assim, a Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”, localizada no bairro Santo Antônio, realizará os procedimentos. Na quarta-feira (2), das 7h às 15h30, disponibilizará 60 vagas para agendamento do exame de raio-x.

Durante o período da tarde, das 13h30 às 15h30, as mulheres poderão realizar o agendamento de consultas médicas nas especialidades de clínico geral e dermatologista, além de atendimento com nutricionista. Ao todo, serão oferecidas 80 vagas para esses atendimentos.

Na quinta-feira (3), das 13h30 às 15h30, a Policlínica abrirá 150 vagas para o exame preventivo (Papanicolau). Além disso, na sexta-feira (4), as mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos poderão agendar mamografias, com 200 vagas disponíveis.

Para realizar o agendamento de exames e consultas, as interessadas deverão apresentar cópias (xérox) da carteira de identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Ademais, será necessário fornecer um número de telefone para contato.

Evento Outubro Rosa

No dia 19 de outubro, a Semus promoverá um grande evento em alusão à campanha Outubro Rosa, também na Policlínica Municipal “Bolívar de Abreu”, das 8h às 11h30. Além dos exames e consultas previamente agendados, a ação oferecerá uma série de serviços gratuitos no local. Alguns desses serviços são, vacinação, corte de cabelo, design de sobrancelhas, exames laboratoriais e testes para detecção de hepatite, HIV e sífilis.

“A campanha do Outubro Rosa é um período especial voltado aos cuidados com a saúde feminina, com ênfase na prevenção do câncer e outras doenças. Também buscamos trabalhar a autoestima das mulheres, oferecendo um atendimento integral que promove saúde e bem-estar”, ressalta Caroline Jacomelli, secretária municipal de Saúde em exercício.