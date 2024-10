Outubro Rosa: Cachoeiro terá ação de conscientização nesta terça (15)

A Prefeitura de Cachoeiro está promovendo uma ampla programação com diversas atividades em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) está coordenando as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e do interior do município para receberem ações educativas relacionadas ao tema da campanha, disponibilizando serviços que oportunizam o diagnóstico precoce da doença.

Haverá palestras, atividades informativas, oferta de exames preventivos, solicitações de mamografias, testes rápidos e aferição de pressão arterial e glicemia. Nas ações educativas, a programação prevê, também, a realização rodas de conversa.

“Estamos com uma programação bem variada, para acolher e alertar as mulheres sobre a importância do Outubro Rosa. Convidamos todas para participar, pois a prevenção é sempre o melhor caminho”, ressalta o secretário de Saúde de Cachoeiro, Gedson Alves.

Sobre o câncer de mama

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto na região Norte, onde o câncer do colo do útero ocupa essa posição.

A taxa de mortalidade por câncer de mama, ajustada pela população mundial, foi 11,84 óbitos/100.000 mulheres, em 2020, com as maiores taxas nas regiões Sudeste e Sul, com 12,64 e 12,79 óbitos/100.000 mulheres, respectivamente.

Confira a programação completa em Cachoeiro

UBS Agostinho Simonato – terça-feira (15), 10h

Aferição de pressão arterial, teste de glicose, testes rápidos e coffee break

Unidade de apoio de Independência – terça-feira (15), 8h às 13h

Palestra sobre a importância da prevenção do Câncer de Mama e Colo de Útero e agendamento de preventivo

UBS Itaoca – quarta-feira (16), 8h30

Roda de conversa com palestra temática com Dra. Lilslie – Médica de Saúde da Família

Unidade de apoio de Monte Verde – quarta-feira (16), 8h às 13h

Palestra sobre a importância da prevenção do Câncer de Mama e Colo de Útero e agendamento de preventivo

UBS Itaoca – quinta-feira (17), 8h

Roda de conversa sobre prevenção de câncer de mama com dr. Marque e enfª Priscilla

UBS Soturno – quinta-feira (17), 7h às 16h

Consulta para mostrar o resultado do exame preventivo

UBS Ferroviário – quinta-feira (17), 8h

Palestra sobre conscientização sobre o câncer de mama com o dr. Maurício Sasso

UBS São Vicente – quinta-feira (17), 8h às 13h

Palestra sobre a importância da prevenção do Câncer de Mama e Colo de Útero e agendamento de preventivo

UBS Valão – sexta-feira (18), 8h

Testes rápidos, triagem para solicitação de mamografias, palestras e dinâmicas sobre prevenção de câncer de mama

UBS Otto Marins – sábado (19), 7h às 12h

Orientações sobre o câncer de mama e útero, teste rápido para IST, coleta de preventivos e solicitação de mamografia

UBS Abelardo Machado – terça-feira (22), 8h

Palestra sobre câncer de mama, coleta de preventivo, solicitação de mamografia, teste rápido e aferição de pressão arterial e teste glicose

UBS Novo Parque – terça-feira (22), 8h

Sala de espera com o tema IST’s com acadêmicos da Multivix, palestra com a drª Denise Bastos, cofee break, aula aeróbica, pedidos de mamografias durante todo o mês, testes rápidos, coletas citopatológicos, aferição de pressão arterial e teste de glicemia

UBS Zumbi – terça-feira (22), 8h

Sala de espera: “importância de se cuidar”, coleta citopatológico, solicitação de mamografias, testes rápidos para IST’s, aferição de pressão arterial e glicemia e coffee break

UBS Novo Parque – quarta-feira (23), 8h

Sala de espera com o tema IST’s com acadêmicos da Multivix, palestra com a drª Denise Bastos, cofee break, aula aeróbica, pedidos de mamografias durante todo o mês, testes rápidos, coletas citopatológicos, aferição de pressão arterial e teste de glicemia

UBS Soturno – quinta-feira (24), 7h às 19h

Coleta citopatológica com horário estendido, testes rápidos de IST’s, sala de vacina aberta

UBS Vila Rica – quinta-feira (24), 8h

Coleta citopatológico (todas as quintas ) e sala de espera sobre câncer de mama e útero

UBS União – sexta-feira (25), 8h

Palestra e roda de conversa com dr. Lucas Bernardes e enfª Karina

UBS Novo Parque – sexta-feira (25), 8h

Sala de espera com o tema IST’s com acadêmicos da Multivix, palestra com a drª Denise Bastos, cofee break, aula aeróbica, pedidos de mamografias durante todo o mês, testes rápidos, coletas citopatológicos, aferição de pressão arterial e teste de glicemia

UBS Amaral – quarta-feira (30), 8h30

Palestra, testes rápidos de IST’s, coletas citopatológicas, aferição de pressão arterial e solicitações de mamografias

UBS Soturno – quarta-feira (30) 8h30

Palestra, aferição de pressão arterial, teste de glicose, coffee break e brindes