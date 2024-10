Crime bárbaro: suspeitos matam homem e ferem criança em Apiacá

Um homem foi assassinado a tiros, neste domingo (13), no município de Apiacá, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a namorada da vítima relatou que dois homens encapuzados chegaram a sua residência procurando o seu filho, que não estava no imóvel. Porém, quando o seu namorado foi atender, foi alvejado pelos suspeitos.

Os disparos também atingiram uma criança, que foi socorrida para o Hospital São Vicente de Paulo. Não há informações sobre o seu estado do saúde.

Os criminosos fugiram e, até o fechamento desta matéria, ainda não haviam sido localizados. Após perícia, o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro.